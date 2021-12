Camp de codage Guinée : 61 projets développés et des accompagnements prévus pour les 10 meilleurs

Les travaux de la 3ème édition du camp de codage des filles et femmes connectées ont pris fin ce samedi, 04 décembre, à Conakry.

Durant six jours, 250 filles et femmes en Guinée et plus de 2000 à travers l’Afrique de l’ouest francophone ont été outillées dans les domaines de l’Animation, Turtle Stitch, jeux ou gaming, le développement de sites Web, la Robotique & IoT, Fashion designer, Impression en 3D, la mode, etc…



A l’issue de la formation, les 250 filles et femmes en présentiel à Conakry ont développées 61 projets dans diverses domaines.



Le chef de la section innovation et technologie à la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) s’est réjouit du résultat des travaux et a promis l’accompagnement de son institution aux meilleurs projets.

Makhtar Seck, Chef de la section innovation et technologie de la CEA



« Au bout d’une semaine de formation, elles ont développées 61 projets dans les domaines de la robotique, de l’Internet des objets, du développement de sites Web, de l’animation, de la broderie par codage, des connaissances pour savoir comment se comporter et parler en public, comment réagir face aux effets néfastes des changements climatiques, comment concevoir l’égalité des sexes. C’est une formation accélérée et les acquis sont extraordinaires. L’ensemble des guinéens doit être très fier de ce que les jeunes filles et femmes ont fait », s’est réjouit Makhtar Seck de la CEA avant de poursuivre : « On va les accompagner, on va prendre les meilleures et on a un cadre d’accompagnent pour ces jeunes filles. Soit, on renforce leurs capacités, soit avec d’autres partenaires, on va les aider à mettre en œuvre leurs projets. L’objectif est de créer des jeunes entrepreneures africaines et guinéennes âgées de 12 à 15 ans. Et on espère qu’après le challenge de l’innovation, vous aurez les plus jeunes entrepreneures en Afrique. Parmi les projets, il y a jeunes qui ont développées des projets innovateurs dans plusieurs domaines et cela mérite d’être souligné. Je pense que le gouvernement guinéen doit être fier de ce que les jeunes filles ont accomplies en très peu de temps. C’est un sentiment de satisfaction vu les résultats », a-t-il ajouté.

De son côté, la direction nationale des technologies de l’information et de l’économie numérique et coordinatrice du projet espère qu’à l’issue des projets développés par les filles et femmes, il y aura plus de femmes dans le métier du numérique pour réduire la fracture numérique entre les sexes et a assuré l’accompagnent des meilleurs projet par le ministère des postes, télécommunications et de l’économie numérique et ses partenaires techniques et financiers.

Fatou Sylla, directrice nationale des technologies de l’information et de l’économie numérique.



« Je suis fière d’avoir piloté ce programme vu son ampleur. J’espère qu’il y aura beaucoup plus de femmes dans les métiers du numérique en Guinée. Les 10 meilleurs projets seront choisis et seront accompagnés pendant trois mois par les différents formateurs. Ces projets seront présentés à l’innovation day devant tous les partenaires techniques et financiers pour être accompagnés par des multinationales comme Alibaba », a déclaré Madame Souaré Fatou Sylla, la directrice nationale des technologies de l’information et de l’économie numérique.

Pour la représentante des participantes, la formation a permis aux différentes jeunes filles et femmes d’acquérir de nouvelles connaissances qu’elles utiliseront pour impacter la population.

Dans le premier trimestre de 2022, les dix (10) meilleurs projets développés lors du camp de codage seront exposés lors du challenge de l’innovation devant les partenaires techniques et financiers pour d’éventuels accompagnements.

Des satisfecit ont été remis aux 250 jeunes filles et femmes participantes de Conakry.

Sadjo Bah