Campagne de sensibilisation sur les accidents de la route : la ministre de l’Information parle aux médias guinéens…

Mesdames et messieurs,

Notre pays a enregistré ces derniers mois plusieurs cas d’accidents de la route qui ont fait de nombreux morts et des blessés. Je profite de cette opportunité pour réitérer à toutes les familles des victimes mes condoléances les plus attristées. Je souhaite également prompt rétablissement à tous les malades alités dans les hôpitaux.

Nous pouvons aider à réduire sensiblement ces accidents de la route en faisant de sensibilisations appropriées. Au-delà de la couverture factuelle de ce phénomène, il revient aux hommes des médias de jouer pleinement ce rôle en mettant l’accent sur les vraies causes.

Je vous exhorte donc tous à inclure dans les grilles de vos programmes de radio et de télévision, vos articles de presse écrite et de presse en ligne, la diffusion quotidienne de messages sur la prévention contre les accidents de la route.

Mon département, à travers la Direction Nationale de la Communication et des Relations avec les Médias Privés (DNCRMP), travaillera en synergie avec vous afin d’atteindre les objectifs de cette campagne de sensibilisation sur les accidents de la route.

Quant à moi, je reste à votre disposition pour la mise en œuvre de cette responsabilité sociale qui nous incombe tous.

Je vous suis reconnaissante pour votre collaboration déjà effective avec mon département et je sais compter sur votre implication pour la réussite des missions de service public confiées au Ministère de l’Information et de la Communication.

Je vous remercie.