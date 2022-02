Campagne d’opération de chirurgie plastique à Labé : « nous avons un minimum de 40 enfants qui doivent être concernés »

En visite de travail ce samedi 19 février 2022 à Labé, la ministre de la Promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables a officiellement lancé la campagne d’opération de chirurgie plastique qui concerne les enfants victimes de malformation et d’autres types de pathologie. C’était lors d’une rencontre tenue dans la salle des réunions du Gouvernorat de Labé, en présence des autorités administratives. Dans son speech, Aicha Nanette laisse entendre :

« C’est un immense plaisir pour moi de commencer ma seconde sortie officielle par la ville combien héroïque et historique de Labé. Ma joie est d’autant plus grande que ma visite à Labé coïncide à un évènement celui de venir en aide à la frange de notre population la plus vulnérable parmi les vulnérables. Il s’agit du lancement d’une vaste campagne d’opération de chirurgie plastique qui concerne les enfants victimes de malformations congénitales et d’autres types d’anthologies. Durant de nombreuses années nous n’avons pu faire évacuer que quelques enfants avec des coups très élevés. Mon ministère prêtera une oreille attentive à ce genre de mission qui honore notre pays et soulage des souffrances. La chirurgie plastique est une spécialité pointue de la médecine dont l’accès n’est pas facile à tous, surtout dans notre pays où les revenus sont faibles, rendre accessible ces soins aux populations pauvres démocratiser la prise en charge de pathologie compliquée est un atout dont on peut être fier. Dans nos villes et villages on aperçoit souvent ces enfants, ces adultes tout honteux, le visage couvert et l’âme meurtri, ils sont privés de sourire de gaieté et de joie » fustige la Ministre.

Poursuivant, la ministre de la promotion féminine de l’enfance et des personnes vulnérables confie que plus de 40 personnes dont des enfants bénéficieront de cette opération de chirurgie plastique à Labé.

« Cette campagne est la toute première à l’intérieur du pays. Rien que pour cette campagne nous avons un minimum de 40 enfants qui doivent être concernés par ces opérations. Pour anticiper cela nous pouvons dire aux pères de famille qui fument d’arrêter, aux parents de changer certains comportements, des retenus à certaines pratiques pour que les nouvelles générations naissent en bonne santé » exhorta la patronne de cet département ministériel.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83