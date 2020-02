Campagne du RPG lancée à Kamsar : ‘’nous ne ferons pas de bagarre, ici c’est chez nous’’

Dans le souci d’ouvrir les campagnes pour les législatives et le référendum constitutionnel, le Premier Ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana a officiellement lancé samedi dans l’après-midi la campagne du RPG Arc-en-ciel dans la sous-préfecture de Kamsar, à 50km Boké-ville.

Dans ce périple, le chef du Gouvernement était accompagné des ministres Bouréma Condé de l’Administration du Territoire et de la décentralisation (MATD), Amara Somparé de l’Information et de la Communication, Amara Somparé, du gouverneur de la ville de Conakry, général Mathurin Bangoura, du directeur national de campagne du RPG arc-en-ciel Malick Sankhon, des autorités régionales et préfectorales ainsi que des membres du Mouvement pour la 4ème République à Kakandé (M4RK) et des populations des communes urbaines et rurales de la préfecture de Boké.

Invitant les militants au retrait des cartes électorales et l’apprentissage du mode de campagne, le directeur de campagne du RPG arc-en-ciel à Boké, Elhadj Baba Guirassy a réitéré la volonté du gouvernement de défendre les jeunes et femmes qui, selon lui, constitue l’avenir du pays.

De son côté, le directeur national de campagne du RPG Arc-en-ciel, Malick Sankhon, membre du Bureau Politique national du parti de lancer : «Vive le Président Alpha Condé ! Vive Kakandé ! Merci pour la mobilisation. Nous vous serons reconnaissants pour l’accompagnement. Nous ne ferons pas de bagarre, ici c’est chez nous…»

Pour sa part, la suppléante du candidat uninominal de Boké, Mme Kadiatou N’Diaye d’ajouter : « c’est une joie pour nous de réaffirmer notre soutien aux idéaux du président Alpha Condé qui a posé les bases du développement de la Guinée à travers l’ANAFIC, le FODEL et autres».

Lançant la campagne du RPG arc-en-ciel à Boké, le PM a déclaré : « vive le président bâtisseur, Champion, Pr Alpha Condé ! Militants et militantes du RPG arc-en-ciel, je vous remercie pour la grandiose mobilisation qui témoigne votre reconnaissance à l’égard des actes posés par le président de la République.»

Selon Dr Ibrahima Kassory Fofana, «au-delà des fonds ANAFIC, FODEL et des réalisations en cours, c’est la 1ère fois qu’un pouvoir décide de répartir les 15% des revenus miniers aux collectivités locales de son pays.»

Pour lui, «la zone économique spéciale signifie opportunités de business, de développement des infrastructures qui contribuent à la qualification et à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Engageant la responsabilité des jeunes et femmes par rapport à la victoire du RPG arc-en-ciel à au petit soir du 1er Mars 2020, le PM a précisé : «La nouvelle Constitution consacre la mise à disposition d’une partie des ressources minières à Boké…»

Mamadouba Camara, Boké