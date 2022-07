Campagne nationale de reboisement 2022 : la ministre Louopou Lamah donne le ton à Forécariah

La cérémonie de lancement officiel de la campagne nationale de reboisement 2022 a eu lieu ce vendredi dans la préfecture de Forécariah. La cérémonie qui s’est tenue dans l’enceinte du camp des forces spéciales de Kaléah a réuni les cadres du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable, une forte délégation gouvernementale, les partenaires techniques et financiers et les populations de Forécariah.

Avant de procéder au lancement officiel des activités de la campagne nationale, la ministre Louopou LAMAH et sa suite ont procédé à des salutations d’usages de la notabilité de Forécariah. Après cette rencontre, elle s’est ensuite rendue au site abritant la cérémonie de lancement. Elle était suivie des délégations des ministères, des institutions, des autorités locales et religieuses de Forécariah.

Livrant son discours de bienvenue, Ibrahima Mamadama Camara, sous-préfet de Kaléah s’est réjoui du choix porté sur sa localité. Selon lui, l’importance du reboisement est indéniable au vu de la pollution de l’environnement et du changement climatique causé par l’es actions de l’homme. « Le moyen le plus simple et le plus sûr de remédier à ces phénomènes est le reboisement car les arbres sont une source d’oxygène et réduisent aussi la quantité de dioxyde de carbone dans l’air… La restauration des zones par la plantation de nouveaux arbres permettra de compenser les pertes subies par la nature. Ce projet de reboisement s’inscrit dans ce cadre pour éviter à notre chère Guinée les terres arides et incultes, la pénurie d’eau, le tarissement et la disparition des cours d’eaux… Nous sommes conscients de cette noble mission et nous comptons œuvrer à tout prix pour la renforcer, pour vous soutenir et vous accompagner car votre souci majeur est de sauver la Guinée sous toutes ces formes » , a-t-il déclaré.

Mohamed Cinq Camara, préfet de Forécariah a également exprimé toute sa satisfaction de voir une telle activité se tenir dans sa préfecture avant de déplorer l’état de l’environnement en Guinée et particulièrement, celui de Forécariah. « Je vous réitère la détermination des autorités préfectorales, les structures déconcentrées et des braves populations de Forécariah à accompagner les actions du CNRD, la refondation de l’Etat, l’assainissement du fichier de la fonction publique et tant d’autres », a-t-il fait savoir.

Prenant la parole, Dame Louopou LAMAH n’a pas manqué de remercier la Ministre de la Promotion Féminine, de l’Enfance et des Personnes Vulnérables, les chefs de cabinets des ministères, les représentants d’institutions internationales et nationales et les populations de Forécariah présents à la cérémonie. « Je crois pouvoir lire à travers ce déploiement une réelle volonté des populations de soutenir résolument l’action que mène le gouvernement, et le président de la transition dans la recherche des solutions aux défis à l’origine de la dégradation floristique et faunique, qui affectent négativement notre bien-être et le développement socioéconomique durable de notre pays », a-t-elle indiqué.

Des actions futures pour protéger l’environnement

S’insurgeant contre les actions néfastes de l’homme sur son environnement immédiat, elle s’est désolée de ces pratiques qui contribuent à la réduction de la couverture végétale du pays, provoquant des menaces d’extinction d’espèces fauniques et floristiques, l’appauvrissement des écosystèmes et les risques de catastrophes naturelles et de dérèglement climatique. « Pour inverser cette tendance, mon ministère a jugé utile d’initier et d’assurer sous l’égide du gouvernement la mise en œuvre d’un programme participatif de restauration du couvert végétal basé sur les composantes : information, sensibilisation et éducation du public, soutenue par une vaste activité de mise en terre des plants. Le thème choisi cette année pour le lancement de cette opération est intitulé « Un guinéen, un arbre planté et protégé ». Ce thème est en parfaite adéquation avec la dynamique en cours autour des grands enjeux mondiaux actuels qui sous-tendent la construction d’un avenir plus responsable qui est à l’actif de l’humanité », a précisé la Ministre de l’Environnement et du Développement Durable.

Selon la Ministre Louopou LAMAH, « 225 sites dégradés ont été ciblés sur lesquels 1000 hectares seront reboisés. Pour la première fois en Guinée, la campagne de reboisement va intégrer un projet de séquestration du carbone et la certification des crédits carbones sur plantation de bambou chinois. Ensuite, 196 ONG au niveau local et national ont été recensées et sélectionnées ainsi que les services techniques déconcentrés du ministère, tous mobilisés dans les 33 préfectures et la zone spéciale de Conakry. Les capacités opérationnelles de tous les acteurs seront renforcées par le suivi, l’entretien et la protection des sites réhabilités. En plus de cela, plusieurs autres opérations de restauration pour une superficie totale de 2790 hectares sont en cours avec le projet intégré de gestion des ressources naturelles du paysage Bafing falémé grâce à l’appui des partenaires techniques et financiers ».

Suite à toutes ces annonces, elle a fait appel à l’esprit patriotique de chaque guinéen et guinéenne pour la protection de l’environnement par l’investissement en faveur de la protection des ressources forestières pour sa survie et celle des générations futures « en plantant au moins un arbre dans sa localité et s’engager à le protéger à vie ».

La cérémonie a pris fin par la mise en terre de plusieurs plants.