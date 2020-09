Campagne pour la réélection d’Alpha Condé : les populations de Pita répondent massivement à l’appel de Mouctar Diallo

Après le lancement officiel de la campagne électorale au Foutah pour le compte de la mouvance mardi, 29 septembre 2020, au stade régional de Labé par le Directeur de campagne du RPG arc-en-ciel Dr Ibrahima Kassory Fofana, un géant meeting a été organisé par le leader du parti Nouvelles Forces Démocratiques à la maison des jeunes de Pita.

Pour conférer à cet événement tout son éclat, le président des NFD Mouctar Diallo a mis les petits plats dans les grands. La maison des jeunes qui a abrité la rencontre était pleine à craquer.

Devant des militants vêtus de t-shirts aux couleurs du RPG arc-en-ciel qui scandaient des slogans pour remercier le Président de la République pour ses bonnes actions à Pita, le Premier ministre Kassory Fofana a dit que beaucoup de projets de développement sont en cours.

«(…) Les populations de Pita sont reconnaissantes pour les actions de développement menées ici par le Professeur Alpha Condé. Vous avez vu ce que l’ANAFIC a apporté dans vos conditions de vie. Vous allez sentir ce que l’ANIES a apporté. (…) Le Président Alpha Condé a dédié son mandat aux femmes et aux jeunes car investir sur les femmes et la jeunesse, c’est la voie pour accélérer le développement de la Guinée (…), a-t-il déclaré.

La mobilisation des populations était massive et le Directeur de campagne du RPG arc-en-ciel n’a pas caché sa satisfaction. « Chapeau à Pita ! La mobilisation a été grandiose. Elle a été à la hauteur de toutes nos espérances. Nous avons été bien reçus à Pita. Pita a fait preuve d’un civisme admirable. Je dis merci aux populations, merci à la jeunesse qui a été mobilisée comme un seul homme. Je quitte Pita avec un sentiment de joie », a-t-il dit. Et d’ajouter « Votre mobilisation n’aura un vrai sens que si vous avez vos cartes d’électeurs. Je vous demande dès demain d’aller retirer vos cadres et soyez prêts le 18 octobre dans un mouvement d’ensemble pour plébisciter le Professeur Alpha Condé ».

En prenant la parole à cette occasion, le Directeur de campagne de Pita Mouctar Diallo a rassuré quant à la victoire d’Alpha Condé à la présidentielle d’octobre. « Pita s’est fortement mobilisée pour accueillir le Directeur de Campagne du RPG arc-en-ciel Dr Ibrahima Kassory Fofana. Pita va contribuer à la victoire du Président Alpha Condé le 18 octobre 2020 pour consolider les acquis de progrès, de démocratie, d’unité et de prospérité pour l’ensemble des Guinéens. Vous avez vu cette très forte mobilisation des jeunes, des femmes et des sages. Tout le monde dit oui au Président Alpha Condé. Pita est reconnaissante et va le soutenir pour une victoire éclatante le 18 octobre », a-t-il déclaré.

Après le meeting, la délégation du Premier ministre s’est rendue chez les sages de Pita pour les salutations.