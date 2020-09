Campagne présidentielle à N’zérékoré : le mouvement “Pissanci au cœur de l’événement

Le parti au pouvoir qui a lancé sa campagne électorale ce mercredi dans la ville de N’zérékoré, au sud du pays. Comme on pouvait s’y attendre, c’est une foule en liesse qui a accueilli le président de l’Assemblée Nationale Amadou Damaro Camara à l’entrée de la ville à Boma jusqu’à la place des martyrs.

Il était accompagné d’une forte délégation composée entre autres des ministres de la pêche, de la santé, de l’élevage, des ministres conseillers à la présidence, mais aussi des députés de la région forestière.

La ville a donc vibré au rythme du RPG ce mercredi. Partout, c’est la couleur jaune qui était visible.

Après le discours de bienvenue du maire de la commune, Moriba Albert Délamou, c’est la deuxième personnalité du pays qui s’est adressée à la foule en ces termes : “On dit souvent que vaut mieux voir une fois que d’entendre une fois. Ce que nous avons vu à N’zérékoré, je dirai qu’ici il n’y a pas match.

J’ai un message du chef de l’État et de notre candidat le professeur Alpha Condé. Il m’a dit qu’il a un souci, un seul, c’est la paix. Le seul mot d’ordre, c’est d’avoir la paix à N’zérékoré et en République de Guinée. Nous n’avons pas de doute. Au soir du 18 octobre 2020, le président Alpha Condé sera le nouveau président du premier mandat de la quatrième République. Pour cela, il faut pour ceux qui n’ont pas fait d’abord, que chacun aille retirer sa carte d’électeur et se mobiliser le 18 pour aller voter. Au nom de ma délégation, au nom des députés de la forêt, au nom du personnel d’appui qui nous accompagnent, nous félicitons N’zérékoré pour la mobilisation ».

Lors de cette mobilisation, les responsables du mouvements “Alpha Pissanci” étaient bien représentés. Il y a vait entre autres l’opérateur Mohamed Chérif, Raza Kourouma, Amaragbé Camara, Falikou Kourouma et le porte-parole, Mamady Top Kourouma. Tous se sont réjouis de la qualité de la réception réservée à la délégation.

Par ailleurs, ils ont salué la détermination des délégations des mouvements venus de partout dans la région pour être au rendez-vous.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré