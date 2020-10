Campagne présidentielle : les citoyens de Kindia à l’attente du Premier ministre Kassory Fofana

Comme prévu, le directeur national de la campagne présidentielle du RPG arc-en-ciel, Dr Ibrahima Kassory Fofana est attendu ce samedi 10 octobre 2020 dans la commune urbaine de Kindia. Depuis le matin, les hommes, les femmes et même les enfants se mobilisent dans les quartiers pour rallier le stade Fodé Fissa de Kindia afin d’accueillir le chef du gouvernement guinéen et sa suite. Déjà certains arborant la couleur du parti au pouvoir sont à l’attente dans les entrailles du vieux stade et scandent des slogans comme ‘’Alpha Condé, un coup fatal ‘’ ou encore ‘’ Alpha Pissanci’’.

Le Premier Ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana sera certes réceptionné dans l’après-midi de ce samedi par les populations de la ville des agrumes. Sur le terrain, les responsables des mouvements de soutien au Professeur Alpha Condé s’expriment par la taille de leur mobilisation. Chacun devant sa troupe sous un soleil ardent manifeste son envie de voir à nouveau le Président guinéen conduire les destinées de la République de Guinée.

Au centre-ville, les activités économiques suivent leur cours normal mais sur le goudron nous ne voyons que des Rpgistes sur des motos et à bord des voitures pour se rendre au stade. Jusqu’au moment où nous mettions cette dépêche en ligne, le Premier ministre n’avait pas encore fait signe.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10