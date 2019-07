CAN 2019. C’est terminé pour Naby Keita !

À cause de la crise, les élèves n’ont pas pu reprendre le chemin de l’école. Les enseignants se joignent au mouvement de protestation pour réclamer un gouvernement civil, mais aussi davantage de moyens pour l’éducation.

A partir du 4 juillet, le Niger accueille le 12e sommet extraordinaire de l'Union africaine. A Niamey, les dirigeants africains discuteront du libre échange et de la paix sur le continent conforménent à l'Agenda 2063.

La ministre de la Défense allemande a été désignée par le Conseil pour être présidente de la Commission européenne. Son bilan au ministère de la Défense, qu'elle occupe depuis près de six ans, est controversé.

Le ministre malien de l'Agriculture, Moulaye Ahmed Boubacar répond à la question. Pour le ministre, l’agriculture est et sera le socle du développement économique du Mali.

De plus en plus de start-up dans le domaine de la robotique se créent au Mali. Un centre national collaboratif d’éducation en robotique, communément appelé Robots Mali, forme des ingénieurs très pointus.

Selon le Conseil norvégien pour les réfugiés, 29.000 réfugiés congolais auraient franchi la frontière de l'Ouganda depuis le début de l'année. Ils fuient les violences dans l’est de la RDC et l'épidémie d'Ebola.

Il y a deux ans, 33 femmes et 6 enfants sont enlevés à Ngalewa dans la région de Diffa par des élements de Boko Haram. Cette attaque a marqué le pays car elle constitue le premier enlèvement de masse au Niger.

La revue de presse est dominée par la tension entre les Etats-Unis et l’Iran, après l’annonce de Téhéran d’avoir dépassé la limite imposée à ses réserves d'uranium. Les journaux s'interrogent sur le rôle de l'Europe.

L'année scolaire 2018-2019 n’aura pas été décrétée "année blanche", mais beaucoup d’élèves et d’enseignants gardent des séquelles des années de grève précédentes qui ont des répercussions sur le niveau des élèves.

Les journaux allemands font la Une sur l'arrestation de la capitaine du See-Watch 3 pour avoir accosté son navire de sauvetage à Lampedusa, et sur la rencontre "spontanée" de Donald Trump et Kim Jong-Un en Corée du Nord.

Le maréchal Khalifa Haftar accuse la Turquie de soutenir le Premier ministre reconnu par l’ONU, Fayez el-Sarraj. Pourtant, les deux rivaux bénéficient de soutiens militaires régionaux et internationaux.

Les puissances du G20 sont réunies les 28 et 29 juin à Osaka au Japon pour discuter des dossiers sensibles actuels. Au menu l'escalade entre Téhéran et Wahingtonm le commerce sino-américain et le climat.