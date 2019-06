CAN 2019 en Egypte : la SOGUIPAMI vole au secours de la jeunesse de Kankan

En prélude à la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2019 en Egypte, le ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes, entouré du secrétaire général du gouvernement et quelques cadres de son département a procédé ce mercredi à la remise d’un Kit de matériels aux directeurs préfectoral et communal de la jeunesse de Kankan. C’est un geste de la Société Guinéenne du Patrimoine Minier (SOGUIPAMI) par l’entremise de son directeur général Mamadi Fofana. C’est la maison des jeunes Batomba qui a servi de cadre à la remise de ce don composé d’un écran géant de 65 pouces, un groupe électrogène de 5.5 KVA, un micro baladeur, un haut-parleur, un amplificateur, un lecteur DVD et un décodeur Canal+ et ses accessoires.

En remettant ces matériels à la jeunesse de la cité Nabaya qui doivent lui permettre de suivre la CAN 2019 qui se jouera du 21 juin au 19 juillet prochains en Egypte, le ministre Mouctar Diallo a invité les responsables de jeunes à l’utilisation rationnelle de ces matériels dans l’intérêt supérieur des jeunes de Nabaya.

Sékou 1 Kaba, directeur préfectoral de la jeunesse de Kankan, accompagné de son homologue de la commune urbaine Sidiki Belmando Kaba, s’est engagé, en recevant ces équipement des mains de Sékou Kourouma, secrétaire général du Gouvernement, à faire bon usage de ce don comme cela a été recommandé par son ministre de tutelle. Il a appelé à son tour à la maturité morale de la jeunesse de sa juridiction pendant cette Coupe d’Afrique des Nations.

A rappeler que la préfecture de Kankan est la première à bénéficier de ce don, a indiqué le ministre. Un geste qui, poursuit Mouctar Diallo, pourrait toucher dans les jours ou semaines à venir à d’autres circonscriptions du pays si de bonnes volontés suivent les brisées du directeur général de la SOGUIPAMI.

Alpha Oumar Koita, correspondant à Kankan

(+224) 622-16-07-20