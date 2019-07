CAN 2019/Guinée-Algérie : ‘’l’équipe la plus déterminée sera celle qui va l’emporter’’ (Oumar Dieng)

Qualifiée aux huitièmes de finale de la 32ème édition de la Coupe d’Afrique en Egypte, l’équipe nationale guinéenne (Syli national) jouera contre les fennecs d’Algérie ce dimanche 7 juillet, au stade du 30 juin du Caire aux environs de 18 heures. A quelques jours de ce face à face très attendu, l’envoyé spécial de MEDIAGUINEE basé à Alexandrie a interrogé l’ancien patron du service des sports de la RTG, Oumar Dieng.

Selon lui, « ça va être un match très difficile. Vous savez, lorsqu’on passe au second tour, surtout qu’il y a eu plusieurs jours de se remettre, les équipes ont eu le temps de se reposer, de soigner les malades, de tirer les leçons, le souvent au second tour, c’est d’autres équipes que l’on va retrouver. Donc, ici, je crois qu’on aura à faire avec deux équipes qui ont pratiquement le même niveau technique. Il s’agit d’être déterminé, l’équipe la plus déterminée sera celle qui va l’emporter. Un match n’est jamais joué à l’avance, on est sorti troisième de notre poule, l’Algérie est sortie première de sa poule. C’est clair, sur papier, l’Algérie est favorite mais sur le terrain, c’est 11 contre 11 et un match n’est jamais joué à l’avance. D’ailleurs, dans le palmarès entre l’Algérie et la Guinée, si on fait les statistiques, le nombre de match gagné par la Guinée en rencontre officielle est plus grand que les rencontres gagnés par l’Algérie. Depuis que la Guinée et l’Algérie s’affrontent dans les compétitions officielles, ça 1968, les éliminatoires des jeux olympiques de Mexico. On était venu jouer sur terrain neutre à Casablanca, 2 buts par tout au cours d’un premier match, après on a emporté 3-2. Après ça, il y a eu des rencontres où l’Algérie a gagné, comme à Logos en 1980 aux phases finales de la CAN, L’Algérie nous avait battu 3-2. En éliminatoire de la CAN de 2008, vous le savez, L’Algérie est venue, on a fait 0 but partout à Conakry, c’est à Alger que le Syli national est allé gagner 2 à 0. Tout ça, indique qu’entre les deux équipes, chacune domaine à tour de rôle. Et pour le match du dimanche, je pense qu’on a tous des atouts des grands joueurs dans les deux formations. Il s’agit maintenant pour nous, puisque nous souhaitons le Syli national l’emporte, que l’on soigne nos malades, que Naby Keita ‘’DECO’’ par exemple revienne en pleine forme, que François Kamano retrouve toute sa forme et tous ses esprits, avec la combativité d’Ibrahima Traoré et la vigilance des défenseurs, je pense qu’on pourra s’en sortir. Parce que vous savez, les magrébins sont très rapides dans les contre-attaques. Il faut que notre défense soit extrêmement vigilante, ils peuvent se laisser dominer, te distraire et après, ils te prennent des vitesses pour aller marquer un but. Il faut qu’on soit très posé dans les premières minutes, que notre défense soit extrêmement vigilante au cours de la rencontre. Moi, je crois que c’est 11 contre 11, l’équipe la plus engagée, la plus posée et celle qui sera plus présente sur le terrain va l’emporter. »

Par Youssouf Keita, depuis Alexandrie