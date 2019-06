CAN 2019/Guinée-Madagascar : le meilleur de la conférence de presse d’Ibrahima Traoré

A 24 heures de la rencontre face au Madagascar au compte de la première journée des matchs de poule du groupe B, le capitaine du Syli Ibrahima Traoré s’est présenté ce vendredi en conférence de presse. Morceaux choisis.

Sur sa longue expérience en sélection cette prometteuse génération du Yli

« Comme je l’ai souvent dit, j’ai vécu beaucoup de chose avec cette sélection et j’ai toujours envie que ça continue. Personnellement, j’ai vu pas mal de générations, en commençant très jeune et jusque maintenant où je suis devenu un des plus expérimentés de l’équipe. On a un groupe de joueurs qui jouent dans les clubs assez importants en Europe, même si au niveau continental, ils n’ont pas forcément l’expérience de la CAN, ils savent tout de même ce que sait le haut niveau et savent ce qu’il faut faire. Je pense que si on arrive tous à tirer dans le même sens, je crois qu’on a une bonne carte à jouer si chacun parvient à faire bien ce qu’il fait dans son club. Vous savez que le football en Afrique est complètement différent de ce qu’on fait en club, c’est donc un aspect qu’il faudra forcément prendre en compte. Je crois donc que c’est une génération qui comporte beaucoup de talents, mais il faudra le prouver sur le terrain ».

Sur les trois défaites du Syli en amical

« C’est vrai qu’on fait une préparation avec trois défaites, mais je crois qu’on a tous tiré des leçons et on s’est rendu compte de la différence au niveau de l’engagement et que si on avait gagné ces trois matchs on en serait trop confiant. Ça nous a aussi permis de comprendre un peu plus les différents styles de jeu des équipes, c’est à dire des équipes regroupées derrière avec un engagement. Egalement des équipes qui ont la capacité de se projeter rapidement vers l’avant et des équipes qui jouent bien avec le ballon. Bref ça nous a permis de savoir où nous devons travailler de plus et où sont nos problèmes. Je crois donc que c’est de bonnes leçons avant la compétition et savoir qu’on doit tous faire plus. Je crois que les gars en sont conscients. Demain ça va être un match très difficile, car beaucoup en seront à leur premier match de coupe d’Afrique. Je sais qu’on est vu comme des favoris pour ce match, il faudra prendre ce rôle et éviter de faire des erreurs qu’on a faites dans les matchs amicaux ».

Bernard Leno