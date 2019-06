Can 2019. Le Syli de Guinée étrille le Burundi: Boké en joie

Les puissances du G20 sont réunies les 28 et 29 juin à Osaka au Japon pour discuter des dossiers sensibles actuels. Au menu l'escalade entre Téhéran et Wahingtonm le commerce sino-américain et le climat.

Les dirigeants de l'Union européenne et de 19 pays les plus industrialisés et en développement se retrouvent pour deux jours de sommet à Osaka au Japon. Le pays hôte a invité d'autres Chefs d'Etat africains non membres.