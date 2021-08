Can 2021. Antonio Souaré dit compter “sur le sens élevé des joueurs de penser à la Guinée”

Au lendemain du tirage au sort de la Can 2021 au Cameroun qui place dans le Groupe B avec le Sénégal, le Malawi et le Zimbabwe, le président de la Fédération guinéenne de football Mamadou Antonio Souaré a invité sur son compte Facebook à se mobiliser derrière le Syli national. Message

Grâce aux efforts et à l’implication personnelle du Président de la République, Prof Alpha Condé et du Ministère des Sports, du sens de patriotisme des joueurs et membres du staff technique, sans oublier l’apport des autres acteurs du football guinéen et du peuple de Guinée qui a fait preuve de son attachement au Syli National, la Guinée prendra part à la 33e Coupe d’Afrique des Nations que la Cameroun va abriter en 2022.

A cinq (5) mois de cette messe continentale, le devoir m’oblige de lancer l’invite au peuple de Guinée et les acteurs du football en particulier, à se mobiliser derrière notre onze national pour une synergie d’effort.

Je sais compter sur le sens élevé des joueurs guinéens de penser à la Guinée et surtout à tous ces supporters qui se déploient au quotidien pour l’honneur des couleurs nationales.

A travers le syli vous tenez l’embryon de fierté de tout un peuple. Le soutien traditionnel de tout un peuple assoiffé de victoire ne manquera pas pour ce rendez-vous du Cameroun .

Merci à tous et toutes !

Ensemble soutenons notre Syli National 🐘🇬🇳⚽️