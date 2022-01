CAN 2021 : ce que le ministre Bea Diallo a dit après le match du Syli

L’équipe nationale de Guinée, dirigée par le coach, Kaba Diawara, a fait une victoire (1-0) pour sa toute première sortie à la CAN Caméroun 2021. Présent au Caméroun pour apporter son soutien à cette équipe, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Bea Diallo a exprimé toute sa fierté à l’endroit des joueurs et à l’encadrement pour cette première victoire du Syli de Guinée.

« Dans les vestiaires, les joueurs étaient un tout petit peu déçus de leur match. Je leur ai simplement dit de se focaliser sur le prochain match. Je comprends leur inquiétude, l’essentiel était d’avoir les trois points. Ils doivent se concentrer pour ne faire les erreurs du passé. Evidemment, les matchs qu’on va jouer maintenant sont plus forts ».

Parlant de la rencontre qui va opposer la Guinée au Sénégal, Lansana Bea Diallo, a souligné que le sélectionneur du Syli doit mettre toute sa tactique en place pour pouvoir battre le Sénégal dans ce match particulier».

Thierno Kalifatou Doumbouya

Envoyé Sépcial à Bafoussam