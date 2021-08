CAN 2021: « c’est un tirage abordable pour le Syli national de Guinée » (Thierno Saïdou Diakité, consultant sportif)

Effectué mardi, 17 août dernier au Palais des Congrès de Yaoundé, le tirage au sort de la CAN Cameroun 2021 a connu la présence de plusieurs grandes légendes du football africain : l’Ivoirien Didier Drogba, le Ghanéen Assamoah Gyan, le Camerounais Samuel Eto’o et l’Algérien Rabah Madjer, pour ne citer que ceux-là.

La Guinée connaît désormais ses adversaires de la phase de groupe de cette 33ème édition de la coupe d’Afrique des nations de football, Cameroun 2021. Elle évoluera dans la poule B, en compagnie du Sénégal, du Zimbabwe et du Malawi.

Après ce tirage au sort, beaucoup d’observateurs donnent leurs points de vue sur les chances du Syli national de Guinée dans son groupe. Joint au téléphone par Mediaguinee, le consultant sportif , Thierno Saïdou Diakité, membre du Cocan 2025, a donné son point de vue sur le groupe de la Guinée.

« Je pense que c’est un tirage clément pour nous et que la Guinée va accompagner le Sénégal au second tour de cette CAN camerounaise. Ce sont des pronostics sur le papier. Mais vous savez qu’il n’y a plus de petite équipe en Afrique. En raison du nivellement des valeurs, les plus petits pays progressent chaque année. C’est vrai, sur un seul match, le Malawi et le Zimbabwe sont difficiles à jouer. Et compte tenu du potentiel de notre équipe, je me dis que la Guinée va avoir des difficultés, mais on devrait logiquement être avec le Sénégal au second tour », dira-t-il.

À préciser que le Syli national de Guinée fera sa première sortie le 10 janvier face au Malawi au stade de Bafoussam, avant de jouer le Sénégal le 14 janvier pour sa deuxième sortie. Elle disputera son troisième match de poule le 18 du même mois face au Zimbabwe au stade de Yaoundé.

Kalidou Diallo