CAN 2021 : ‘’cette victoire nous met en confiance pour le prochain match contre le Sénégal’’ (Naby Keita)

Après la victoire du Syli de Guinée lundi, 10 janvier 2021 au stade omnisport de Bafoussam au Cameroun contre le Malawi, comptant pour la première journée des matchs de la poule B, l’entraîneur national Kaba Diawara et son capitaine Naby Keita, ont apporté quelques précisions avant de se lancer le défi pour la prochaine rencontre qui oppose le Syli de Guinée aux Lions de la Teranga du Sénégal d’Aliou Cissé.

Selon lui, dans ce genre de rencontre, c’est le résultat qui compte. « On a pu faire l’essentiel en gagnant un but à zéro. Et cela nous met en confiance pour le prochain match contre le Sénégal voisin. Ça a été dur, je peux même dire qu’on n’a failli perdre. Heureusement avec l’état d’esprit, nous avons pu conserver le score jusqu’à la fin. Maintenant c’est au coach de regarder les vidéos pour lui permettre de corriger les erreurs qui se sont produites au courant du match. Nous sommes prêts à tout donner pour rendre fier notre pays. », Naby Keita

Visiblement satisfait de cette victoire d’un but à zéro, le Coach Kaba Diawara dira qu’il analyse cette sortie en deux parties. Et de poursuivre : « En première mi-temps, nous avons décidé de jouer très haut, presser l’équipe adverse. On a vite marqué mais en deuxième période on a baissé les pieds ».

Plus loin, il dira : « on m’a fait confiance en Guinée, du ministre en passant par le CONOR et le Président de la République, moi qui suis Guinéen je sais ce que ça fait. Et ce n’est pas facile. Dieu merci, on a fait une bonne entrée en compétition avec cette victoire. Et je suis très content. Cela relance un tout petit peu notre compétition. On va rentrer se préparer pour le derby qui nous attend contre le Sénégal. Nous, ce qu’on vise c’est la qualification, c’est le tirage au sort qui a dit qu’on joue le Sénégal, on va les affronter. Ils ont gagné au même titre que nous. On va essayer de faire un bon match. Donc on va tout faire pour être du côté des vainqueurs. »

Thierrno Kalifatou Doumbouya

Envoyé Spécial au Cameroun (Bafoussam)