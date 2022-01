CAN 2021 : entrée en matière réussie pour le Syli national

Dans le cadre de la première journée de la 33ème édition de la CAN, la Guinée s’est imposée ce lundi, 10 janvier contre le Malawi, à Bafoussam. Le Syli national de Guinée a battu le Malawi 1-0.

Acculés dans les premières minutes de la rencontre, les hommes de Kaba Diawara ont concédé la première véritable occasion de la rencontre du match suite à une perte de Saïdou mais l’attaquant Malawite Chester a manqué son face à face avec Aly Keïta.

Après ce moment de frayeur, le Syli national de Guinée a failli ouvrir le score mais la tête du défenseur, Ibrahima Sory Conté s’est heurté sur le montant droit du mortier Malawite. A la 36ème minute, Issiaga Sylla ouvre le score sur une passe décisive de José Martinez Kanté.

Après l’ouverture du score, les Flammes du Malawi se sont procurées quelques occasions mais le portier guinéen, Aly Keïta a sorti le grand jeu à chaque fois pour sauver ses meubles jusqu’à la pause.

Au retour des vestiaires, les deux équipes reprennent presque sur le même rythme et engagement que celui de la première manche mais le score n’a pas changé malgré les changements effectués par les deux sélectionneurs.

Avec cette victoire, le Syli national de Guinée et le lions du Sénégal se partagent la tête du groupe B puisque plutôt dans la journée, Sadio Mané et ses coéquipiers ont battu le Zimbabwé dans le temps additionnel de la rencontre sur pénalty.

Lors de la deuxième journée du groupe B prévue le 14 janvier prochain, la Guinée défiera le Sénégal

Kalidou Diallo