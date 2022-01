Can 2021 : face au Malawi, le Syli gagne sans convaincre (1-0)

Pour sa 13ème participation à une Coupe d’Afrique des nations, le Syli National de Guinée jouait son premier match de la 33ème éditions de la CAN Cameroun 2021 ce lundi, 10 janvier 2002 au stade omnisports de Bafoussam contre les Flammes de Malawi.

Dès le coup d’envoi de la rencontre, les deux formations se tenaient au coude à coude avec beaucoup d’occasions nettes de but, surtout à la 17ème miinute avec l’incursion de l’attaquant malawite Chester, qui manque son face à face avec le gardien guinéen Aly Keita. Et du côté guinéen aussi avec le poteau du défenseur du Syli Ibrahima Sory Conté et à la 36éme minute, Issiaga Sylla ouvre le score suite à une incursion dans la surface Malawite grâce à la passe de Josè Martinez Kantè.

Après le but guinéen, les Flammes créeront plusieurs dangers dans le camp du Syli et toutes ses occasions de but seront repoussées par Aly Keita hors de ses buts. Et c’est avec ce score 1 but à zéro que le référé central Ghanéen Daniel Nili Laryea conduira les deux équipes aux vestiaires.

A la reprise de la seconde période, les deux équipes reprennent presque le même rythme et engagement que celui de la première manche, avec des occasions ratées de part et d’autre. Et malgré les changements effectués au niveau des deux formations, pas de grand-choses dans cette fin de partie et le score restera inchangé jusqu’à la fin du match.

Avec cette victoire, le Syli retrouve le Sénégal au classement provisoire avec 3 points pour les deux équipes et le prochain match du syli c’est pour le vendredi 14 janvier 2022 où la qualification se jouera entre ces deux équipes.

Kalidou Diallo.