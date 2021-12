CAN 2021 : Florentin Pogba et Antoine Conté forfaits dans les rangs du Syli national

A quelques jours du début de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue au Cameroun, du 09 janvier au 06 février prochain, le Syli national de Guinée enregistre deux forfaits. Florentin Pogba et Antoine Conté ne joueront pas la CAN.

L’annonce vient d’être faite à l’instance dirigeante du football guinéen, à travers un communiqué.

Le dit communiqué indique que Florentin Pogba « est forfait et ne fera pas le voyage avec le groupe. Le joueur du FC Sochaux est victime d’une blessure au genou droit et à la cuisse gauche. Selon le rapport médical de son club, le défenseur guinéen souffre d’une ténosynovite du tibia postérieur au niveau de la cheville. Pour ce qui est du genou, une rupture focale partielle de ce tendon quadricipital est confirmée par une IRM réalisée le 23 décembre 2021. Le retour à la compétition de Florentin Pogba est prévu à la fin du mois de janvier 2022 ».

Quant au second forfait, le communiqué indique que : « Antoine Conté ne disputera pas non plus la CAN avec la Guinée. Le joueur qui se remet d’une blessure, s’est entretenu avec le sélectionneur Kaba Diawara. Il a expliqué qu’il ne s’estimait pas à 100% de ses moyens et qu’il était préférable de renoncer à honorer sa première sélection sans avoir la certitude de pouvoir tout donner pour son pays ».

Pour pallier leurs absences, Kaba Diawara a fait appel à deux joueurs évoluant dans le championnat national de Ligue 1 Salam, à savoir Fodé Camara, du Horoya AC et de Gaoussou Youssouf Siby, du Wakriya AC.

Le regroupement des joueurs sélectionnés pour la CAN a débuté cette semaine et selon nos informations, le Syli national quittera Conakry, le 27 décembre pour un stage au Rwanda.

Sadjo Bah