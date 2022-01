CAN 2021 : ‘’je prépare cette rencontre avec beaucoup d’ambition et d’appétit’’ (Kaba Diawara, coach du Syli)

A 24 heures du match qui oppose la Guinée au Malawi, dans le cadre de la phase finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football (CAN), qui se joue au Cameroun, plus précisément à Bafoussam. l’entraineur du Syli national de Guinée, Kaba Diawara et celui du Malawi, Meke Mwase, ont animé ce dimanche, 9 janvier, la traditionnelle conférence de presse d’avant Match.

A l’occasion, Kaba Diawara est revenu tout d’abord sur son bilan pendant son stage de préparation avant de se prêter aux questions de la presse.

« J’ai tellement envie de bien faire en tant que jeune coach, c’est beaucoup d’émotion. J’ai un groupe de joueurs que je connais bien. Certains ne sont pas à leur première CAN. Cela signifie qu’on a des joueurs d’expérience. On a aussi des jeunes joueurs qui sont à leur première CAN. Je prépare cette rencontre avec beaucoup d’ambition et d’appétit ».

S’agissant des cas de covid-19 enregistrés, Kaba Diawara dira : « le problème, ce n’est pas le nombre de joueurs. Que ça soit 27, 28 ou 30, ça ne fait pas grand-chose. En fait, ce qu’il faut vraiment faire, c’est de respecter les gestes barrières. On est un tout petit peu surpris de se retrouver ici à deux par chambre. Et ce n’est pas un problème, on va s’adapter. Et on va faire attention à tous les niveaux, bien qu’on ne soit pas beaucoup affecté, donc il va falloir doubler d’efforts »

De son côté, l’entraîneur Malawite, Meke Mwase, a souligné dans sa communication qu’ils se préparent pour la rencontre de demain. « Un match que nous qualifions déjà de capital parce que c’est notre entrée en complétion. Bien que la pandémie ne nous ait épargnés, nous sommes prêts à affronter la Guinée demain. C’est aussi vrai que la Guinée est une grande nation de football mais nous sommes bien préparés », a-t-il martelé.

Kalifatou Doumbouya, envoyé spécial au Cameroun