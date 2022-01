CAN 2021 : la délégation guinéenne est arrivée au Cameroun avec 24 joueurs

Après environ dix jours de stage de préparation à Kigali, au Rwanda, le Syli national de Guinée et la délégation guinéenne sont arrivés ce vendredi, 07 janvier au Cameroun, pour la CAN 2021, prévue du 09 janvier au 06 février.

Cependant, deux joueurs et l’intendant adjoint de l’équipe sont restés à Kigali pour avoir été testés positifs au Covid-19.

Selon la fédération guinéenne de football, Seydouba Soumah, Morlaye Sylla (qui doit réaliser un test PCR, ce vendredi) et Amadou Diallo sont en isolement à Kigali où ils seront soumis au protocole en vigueur dans le pays.

Ces trois cas positifs au coronavirus viennent s’ajouter aux cas Mikael Dyrestam et Kemoko Camara, préparateur des gardiens, testés positifs plutôt.

Le Syli national arrive donc au Cameroun avec 24 joueurs. Les trois autres vont rejoindre l’équipe après des tests négatifs.

Logé dans le groupe B, le Syli national entre en lice, le 10 janvier, contre le Malawi, à Bafoussam

