La Guinée se qualifie dans la douleur. Le Syli national de Guinée qui recevait le Mali au compte de la 5è journée s’est qualifié mercredi à la Can 2021 au Cameroun sur le score d’un but à zéro. But libérateur marqué par le joueur talentueux Seydouba Soumah “konkolet” à la 75è minute.

Focus de Mediaguinee