CAN 2021 : le Cameroun et le Burkina se qualifient pour les demi-finales

Les Quarts de finale de la 33ème édition de la CAN 2021 Cameroun se sont joués ce samedi 29 janvier à Japoma Stadium de Douala. Les Lions indomptables du Cameroun ont battu (2-0) les Scorpions de la Gambie et au stade Roumdè Adjia de Garoua, ce sont les Etalons du Burkina Faso qui ont décroche leur ticket face aux Aigles du Carthage (1-0).

La première rencontre de ses quarts de finale a tourné à l’avantage des Camerounais, grâce aux doublés de Toko Ekambi (50′ et 57′) à la seconde période. Avec ces deux réalisations, l’attaquant camerounais porte son compteur à 5 buts dans cette CAN, derrière son capitaine Vincent Aboubacar avec 6 réalisations.

Pour le second match de ces quarts de finale, ce sont les Etalons du Burkina Faso qui dominent les Aigles du Carthage par la plus petite des marques (1-0) grâce à Dango Ouattara à la 45′ de la première période.

A la reprise de la seconde période, les Tunisiens tenteront de milles manières pour revenir au score, mais butteront tout au long de la rencontre sur les prouesses du gardien des Etalons, Hervé Koffi. Et le Burkina Faso terminera la rencontre à 10 contre 11 suite à l’expulsion de l’unique buteur du match à la 82′.

Le Cameroun jouera contre le vainqueur du match Maroc vs Egypte et quand au Burkina Faso, il sera opposé au gagnant de l’affiche Sénégal vs Guinée Equatoriale.

Kalidou Diallo