CAN 2021 : le coach Didier Six dévoile la liste des 23 joueurs guinéens convoqués...

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 au Cameroun, le sectionneur du Syli national de Guinée Didier Six a dévoilé ce lundi les noms des 23 joueurs convoqués pour les rencontres contre le Mali à Bamako le 14 novembre et la Namibie le 17 novembre à Conakry.

Ci-dessous, la liste des 23 du Syli national :

Gardiens de but : Aly Keita (Ostersunds, Suède), Moussa Camara (Horoya AC), Sékouba Camara (AS Kaloum).

Défenseurs : Ibrahima Sory Sankhon (Saint-Trond, Belgique), Simon Falette (Eintracht Francfort, Allemagne), Julian Jeanvier (Brentford, Angleterre), Sekou Condé (Châteauroux, France), Pa Konaté (GIF Sundsval, Suède), Issiaga Sylla (Toulouse, France), Mikaël Dyrestam (Grèce).

Milieux de terrain : Naby Keita (Liverpool, Angleterre), Ibrahima Conté (Beroe Stara Zagora, Bulgarie), Mady Camara (Olympiakos, Grèce), Kamso Mara (Slovan, République tchèque), Ibrahima Camara (Portugal), Sadio Diallo (Turquie)

Attaquants : Seydouba Soumah (Partizan Belgrade, Serbie), José Martinez Kanté (Pologne), Jules Keita (Lens, France), Mohamed Yattara (Auxerre, France), François Kamano (Bordeaux, France), Demba Camara (Apoel Tel-Aviv, Israël), Morlaye Sylla (Horoya), Momo Yansané (Ilsoch, Biélorussie).

Mohamed Cissé