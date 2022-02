CAN 2021 : le comité de soutien au Syli national rend compte de ses activités

Dans le cadre de la transparence, les membres du comité de soutien au Syli national étaient face à la presse ce lundi 28 février 2022, pour faire un compte rendu détaillé des activités réalisées dans le fonds collecté auprès des donateurs en faveur de l’équipe nationale lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations.

C’était dans les locaux du COCAN 2025 sous la présidence du ministre des Sports et de la Jeunesse par ailleurs président dudit comité de soutien, Lansana Béa Diallo

A l’entame, le ministre Béa dira que « l’objectif de ce compte rendu s’inscrit dans le cadre de la transparence pour que non seulement les informations puisent passer, mais aussi que les gens comprennent qu’on est dans un nouveau mode de fonctionnement et dans un nouveau modèle qu’on veut montrer à tous les Guinéens… »

A en croire aux membres dudit comité, une somme de 3.397.388.300 GNF a été collectée auprès des donateurs au compte de cette CAN 2021. Dans ce montant, précisent-t-ils, 2.306.970.000 GNF soit un pourcentage de 67, 90% ont été dépensés et un solde restant de 1.090.818.300 GNF se trouve dans les comptes bancaires.

« Ce montant restant permettra de mettre en place des infrastructures de proximité, au nom du comité de soutien », dira le ministre Béa.

Parlant des activités menées, ils diront qu’elles sont nombreuses dont « des fanzones, d’importants moyens ont été consentis afin d’équiper les 33 maisons de jeunes de l’intérieur du pays et les 26 maisons de jeunes de Conakry. Ces maisons de jeunes ont été équipées en postes téléviseurs grands formats, des kits canal avec des frais d’abonnement, des groupes électrogènes avec une dotation de carburant. A ceci s’ajoutent les zones minières, la zone spéciale de Boké et de Boffa où un partenariat a été obtenu afin d’optimiser les efforts dans ces zones minières, zones d’ébullition par excellence pendant les matchs de football. A cela, il faut rajouter la mise à disposition à l’opérateur d’une agence de communication de la bluezone de Kaloum pour l’animation quotidien du village Syli, sous forme d’un partenariat avec le comité national de soutien figurant ainsi sur tous ses supports visuels. Il y a eu également achat des maillots, de milliers de maillots, des écharpes, des casquettes et des bavettes, tous aux couleurs nationales ont été achetés et offerts gratuitement par le comité. »

Sans oublier le soutien qui a été apporté à la caravane Syli, l’envoi d’une quinzaine de personnes au Cameroun parmi tant d’autres activités.

A la question relative à la gestion du comité de soutien précédent, ils ont affirmé qu’ils n’ont rien trouvé. « Même le compte n’existait plus à la Banque centrale. Il a fallut qu’on crée un autre compte pour pouvoir garder les montants collectés cette année », expliquent-ils.

Youssouf Keita