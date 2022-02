CAN 2021 : le Sénégal sacré champion d’Afrique pour la première fois de son histoire

Le Sénégal vient d’être sacré champion de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Les lions de la Téranga ont battu en finale, les pharaons d’Egypte (4-2), aux tirs au but, après les prolongations.

Après les échecs de 2002 et de 2019, le Sénégal a finalement remporté la première Coupe D’Afrique des Nations de son histoire, ce dimanche, 06 février, à Yaoundé.

Avec une bonne entame de match, le Sénégal a obtenu l’occasion d’ouvrir le score dans les premières minutes de la rencontre en obtenant un pénalty à la 7ème minute. Le portier égyptien, Mohamed Abou Gabal (Gabaski) a détourné le tir de Sadio Mané.

Malgré sa domination, le Sénégal n’a pas pu concrétiser ses quelques rares occasions en première période.

En seconde période, malgré les changements effectués par les deux entraîneurs, les deux équipes sont restées muettes durant le temps réglementaire, tout comme en prolongation.

Les lions de la Téranga se sont imposés dans les épreuves de tirs au but (4-2) malgré un grand Gabaski.

Avec cette victoire, le Sénégal a remporté la première Coupe d’Afrique des Nations de son histoire.



A noter que Sadio Mané a été désigné meilleur joueur de la compétition, le gardien de but sénégalais, Edouard Mendy a raflé le prix du meilleur portier du tournoi. Le camerounais, Vincent Aboubacar a remporté le soulier d’or du meilleur attaquant de la CAN.

Sadjo Bah