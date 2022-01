CAN 2021 : les lions indomptables s’imposent d’entrée

La 33ème coupe d’Afrique des nations (CAN) 2021reportée en 2022 à cause de la pandémie du coronavirus a été officiellement lancée ce dimanche, 09 janvier, au stade Olembé, à Yaoundé, au Cameroun.

Dans le cadre du match d’ouverture, les lions indomptables du Cameroun se sont imposés devant leur public contre les étalons du Burkina Faso, sur le score de 2-1.

Le pays organisateur a été surpris à la 24ème minute par Gustavo Sangaré (1-0). Les camerounais ont réagi grâce à un doublé de Vincent Aboubakar sur pénalty à la 42ème et dans le temps additionnel de la première mi-temps.

Le score n’a pas changé en seconde période malgré les changements effectués par les deux entraîneurs.

Le Cameroun s’est fait peur mais s’est finalement imposé pour son match inaugural.

Dans l’autre match du groupe A, le Cap-Vert a battu l’Éthiopie sur le score d’un but à zéro, grâce à une réalisation de Julio Tavares.

La première journée de la CAN se poursuivra ce lundi, 10 janvier avec l’entrée en lice du Syli national de Guinée qui affrontera le Malawi, dans le groupe B, à 16 : 00 GMT.

Sadjo Bah

