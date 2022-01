Can 2021. Naby Keita après le Sénégal-Syli : « j’avoue qu’on voulait gagner ce match »

Ce vendredi 14 janvier, c’était un tournant décisif, surtout pour le Syli national qui devait fermer la bouche à certains supporters guinéens qui n’avaient aucun espoir sur cette équipe. A l’arrivée, la Guinée et le Sénégal se sont quittés sur un score nul et vierge.

Kaba Diawara, l’entraîneur de l’équipe guinéenne, à qui la chaîne de télévision Canal sport a tendu le micro, dira tout simplement que son équipe a joué pour gagner, cependant, il trouve que 0 but partout n’est pas mauvais . »On a joué pour gagner, je pense le Sénégal aussi . Je pense qu’on a proposé un bon spectacle, le match n’était pas fermé on a manqué que des buts. Je suis complètement d’accord, on a joué fort en première période, parce qu’on avait l’ambition d’aller marquer un but. On a eu l’occasion, on n’a pas su la concrétiser. On verra ce qu’on fera lors du troisième match. On va bien récupérer et on verra bien ce qui se fera », a-t-il indiqué.

Quant à Naby Keita, capitaine du Syli et élu l’homme du match, il ne s’attribue pas le mérite à lui seul. Selon lui, le mérite revient à toute l’équipe.

« J’avoue qu’on voulait gagner ce match. Comme vous le savez, le Sénégal était favori. Nous, on était venu pour gagner ce match, se qualifier. Mais dommage, ça n’a pas été le cas. On va tout oublier maintenant , préparer le dernier match pour se qualifier. Je pense que, comme la première mi-temps c’était pour nous la deuxième mi-temps c’était pour eux. Heureusement le match est fini 0 but partout. On va essayer de corriger nos erreurs pour ne pas faire pareil pour le dernier match…Pour moi, le plus important aujourd’hui est qu’on se qualifie. Deuxièmement, si je gagne ça c’est grâce à mes coéquipiers, c’est eux qui m’aident sur le terrain de me surpasser. Nous nous battrons pour rendre fier notre pays. », a-t-il déclaré.La Guinée et le Sénégal occupent les deux premières places du groupe B, avec 4 points chacun.

Christine Finda Kamano