CAN 2021 : Pa Konaté et un membre du staff technique positifs au Covid-19

Deux membres de la délégation guinéenne présente à Bafoussam pour la CAN 2021 ont été testés positifs au coronavirus, ce mercredi, 12 janvier. Il s’agit d’un joueur et un membre du staff technique.

Le défenseur guinéen, Pa Konaté et le Kiné de l’équipe ont été testés positifs au coronavirus à l’issue des tests réalisés par la CAF, ce mercredi, 12 janvier, a annoncé la fédération guinéenne de football.

« A l’issue des tests PCR obligatoires réalisés par la CAF ce mercredi, les résultats de deux membres de la délégation guinéenne sont revenus positifs. Il s’agit du latéral Pa Konaté et du kiné Jonahthan Arnau, qui lui était déjà contaminé », a annoncé la fédération guinéenne de football à travers sa page Facebook.

Par ailleurs, la fédération indique : « Excepté Jonathan, tous les précédents contaminés ont été testés négatifs. Kaba Diawara aura donc 26 joueurs disponibles pour le match contre le Sénégal ».

Le Syli national de Guinée affrontera les lions de la Téranga, le vendredi 14 janvier prochain, au compte de la deuxième journée de la CAN dans le groupe B.

Sadjo Bah

625016669