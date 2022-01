CAN 2021, Syli national : Morgan Guilavogui et Kémoko Camara à nouveau positifs au Covid-19

A deux jours du troisième et dernier match des phases de poule du Syli national, deux cas positifs ont été détectés dans la délégation guinéenne. Il s’agit d’un joueur de l’effectif et d’un membre du staff technique.

Ce dimanche, 16 janvier, la fédération guinéenne de football indique qu’à l’issue des tests PCR effectués par la CAF, Morgan Guilavogui et Kemoko Camara, l’entraîneur des gardiens, sont positifs au Coronavirus.

« Résultats des tests PCR réalisés ce dimanche par la CAF.

Pa Konaté et Jonathan Arnau sont désormais négatifs. 2 nouveaux cas sont enregistrés : Morgan Guilavogui et Kemoko Camara sont positifs. Tout le reste du groupe est négatif », a annoncé la fédération guinéenne de football, sur sa page Facebook.

A rappeler que Morgan Guilavogui et Kemoko Camara avaient été testés positifs avant le début de la CAN.

Sadjo Bah