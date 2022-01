CAN 2021, Syli national : Morgan Guilavogui et Kémoko Camara négatifs au Covid-19 (Féguifoot)

Trois jours après avoir été déclarés positifs au Coronavirus, Morgan Guilavogui et Kémoko Camara, l’entraineur des gardiens de l’équipe nationale ont été déclarés négatifs au Covid-19, ce mercredi, 19 janvier 2021.

La fédération guinéenne de football l’a annoncé à travers sa page Facebook.

« Morgan Guilavogui et Kemoko Camara sont testés négatifs. Ils ont retrouvé le groupe à l’occasion de la séance d’entraînement de ce mercredi soir à Bafoussam », a annoncé la fédération guinéenne de football.

Au lendemain de sa défaite contre le Zimbabwé, le Syli national de Guinée a regagné Bafoussam où il disputera son huitième de finale le 24 janvier prochain.

Qualifié malgré sa défaite lors de la 3ème journée des phases de poule, le Syli national de Guinée sera opposé contre le premier du groupe F, groupe du Mali, de la Gambie, de la Tunisie et de la Mauritanie.

Sadjo Bah