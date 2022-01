CAN 2021. Un syli moyen qualifié en 1/8 de finale malgré sa défaite contre le Zimbabwe

Le Syli national de Guinée est retombé dans ses travers lors du match l’opposant aux Warriors du Zimbabwé, pour la troisième et dernière journée du groupe B.

Après sa brillante prestation contre les lions de la Téranga, il y a quatre jours, la Guinée a été battue par le Zimbabwé, ce mardi, 18 janvier, au stade au Ahmadou Ahidjo de Yaoundé.

Dans ce match décisif pour la première place du groupe B, le sélectionneur national, Kaba Diawara a maintenu son 3-5-2 malgré le remaniement de son onze entrant avec quatre (04) changements dont la titularisation de Sory Kaba, à la pointe de l’attaque aux côtés de José Martinez Kanté.

En première période, Naby Keïta et ses coéquipiers ont mis du temps à entrer dans le match grâce à un pressing très haut des zimbabwéens. Malgré la densification du milieu de terrain, les zimbabwéens ont pris le dessus sur les guinéens. Après le premier quart d’heure, Sory Kaba a manque l’ouverture du score grâce à une intervention décisive d’un défenseur des Warriors du Zimbabwé (23ème minute). Et trois plus tard, Musona trompe Aly Keïta d’une tête décroisée (26ème minute). Et à deux minutes de la pause, Mahachi, d’une frappe puissante du gauche bat Aly Keïta.

Battus 2-0 à la mi-temps, Naby Keïta et ses partenaires reviennent sur la pelouse avec un autre visage, au moins pour le premier quart d’heure de la seconde période. Dominateurs dans l’entrejeu, les guinéens parvient à réduire l’écart grâce à une frappe puissante du capitaine Naby Keïta, à la 49ème minute. Après la réduction de l’écart, les hommes de Kaba Diawara ont multiplié les assauts dans le camp zimbabwéen mais ne parviendront pas à égaliser jusqu’au coup de sifflet final.

Malgré la défaite 2-1, le Syli national de Guinée est qualifié pour les 1/8 de finale de la CAN 2021 mais termine à la seconde place du groupe B (4 points) derrière le Sénégal (5 points) qui n’a pu faire que match nul contre le Malawi.

C’est un Syli national jusque là pas très convaincant qui va retrouver les 1/8 de finale sans son capitaine, Naby Keïta qui sera suspendu pour accumulation de cartons jaunes.

Sadjo Bah