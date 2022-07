CAN 2023 : la compétition reportée en Janvier – Février 2024

Initialement prévue au mois de juin 2023, la coupe d’Afrique des nations (CAN) se déroulera finalement au début de l’année prochaine. La confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce dimanche 03 juillet, le report de la compétition.

A l’issue d’une réunion tenue ce dimanche à Rabat, au Maroc, le comité exécutif de la confédération africaine de football (CAF) a décidé de reporter les phases finales de la plus prestigieuse compétition de football africain à Janvier – Février 2024, en Côte-d’Ivoire.

Le président de la confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe justifie ce report par des conditions climatiques défavorables.

Entre les mois de Juin et Juillet, le pays organisateur, la Côte-d’Ivoire enregistre en cette période une pluviométrie abondante. Une raison qui a conduit le comité exécutif de la CAF à reporter la CAN en Janvier – Février 2024.

Sadjo Bah

