Can 2025 en Guinée: “ceux qui pensent que nous ne réussirons pas se trompent” (ministre Bantama)

Le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations en Guinée (COCAN 2025) a, dans le cadre des réalisations des infrastructures sportives, sanitaires, routières et hôtelières liées à l’organisation de la CAN, reçu ce mercredi 26 mai 2026, dans ses locaux sis à Kaloum à la Cité ‘’Chemins de fer’’, 3 partenaires internationaux, à savoir les sociétés Limonta-Sport évoluant dans la construction des stades et la pose de gazon et les complexes sportives; la Société Femeraid spécialisée dans le domaine de la santé et la construction des hôpitaux et la société QR évoluant dans les infrastructures immobilières, l’environnement, les BTP et les chemins de fer.

Cette rencontre a connu la présence du ministre des Sports, des membres du COCAN, le représentant du ministère de la Santé et du Tourisme, le chargé de la sécurité du COCAN, Général Ansoumane Baffoé Camara.

Le ministre d’État, ministre des Sports et président du COCAN 2025, Sanoussy Bantama Sow, qui a présidé cette rencontre a, à sa prise de parole, tenu à préciser ceci : « Au plus tard le 18 juillet, nous allons lancer l’appel d’offres pour retenir les entreprises qui vont travailler avec nous pour la réalisation des infrastructures pour la coupe d’Afrique des Nations. Nous avons écouté plusieurs sociétés. Donc, apprêtez-vous pour le cahier des charges que nous allons mettre à la disposition de toutes les sociétés, voir les conditions que nous voulons. Les sociétés qui seront prêtes à respecter ces conditions, nous irons avec ces sociétés-là. Nous avons près d’une soixantaine de sociétés que nous avons écoutées. Et 10 jours avant la date, nous allons envoyer des courriers à toutes ces entreprises qui vont venir prendre connaissance du cahier des charges et voir si elles sont prêtes pour aller avec nous. », dit-il.

À en croire le ministre des Sports, on ne peut pas parler du développement du sport sans les infrastructures. « Et nous profitons de ce projet pour réaliser d’autres infrastructures pour d’autres disciplines sportives. Donc, dans tous les villages CAN, il y aura une piscine olympique et dans tous les stades de compétition, il y aura une piste d’athlétisme. Et dans toutes les grandes villes, nous ferons tout pour avoir un palais des sports au minimum de 5000 places. », a-t-il annoncé.

Cette rencontre a été aussi une occasion pour le ministre d’Etat en charge des Sports de dire à ceux qui doutent encore de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations en Guinée en 2025, qu’ils se trompent. « Tous ceux qui doutent ou qui pensent que nous ne réussirons pas, ils se trompent une fois de plus. Tous ceux qui passent dans les plateaux de TV ou les radios privées, ils se trompent. D’ailleurs, tout bon Guinéen ne doit pas dire ça. Si nous réussirons à réaliser toutes ces infrastructures, cela veut dire qu’à tout moment la Guinée peut postuler pour d’autres compétitions. », fait remarquer Sanoussy Bantama Sow.

Au sortir de la rencontre, les Directeurs des Opérations de la société LIMONTA et la société QR ont tous promis, une fois retenues, d’exécuter les tâches qui leur seront confiées dans le délai imparti.

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08