CAN 2025 en Guinée : dans la tête de KPC, ‘’le projet est…’’

En conférence de presse, lundi pour officiellement annoncer sa candidature au poste du président de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot),le magnat guinéen de l’immobilier et président du légendaire club Hafia FC, Kerfalla Camara ‘’KPC’’ s’est prononcé sur le projet d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) en Guinée.

A l’en croire, « avec la volonté politique et des hommes qu’il faut pour le faire, je vous promets que ce projet est tenable. Toutes les infrastructures peuvent être terminées avant fin 2024. Le stade où nous nous trouvons maintenant, nous avons commencé les travaux au mois de mars 2020 et on est le 1er mars 2021 aujourd’hui. Et ça, c’était les travaux qu’on a organisé à mi-temps. Si c’était les travaux à forte intensité de main d’œuvre, avec tous les moyens mis à disposition, j’allais finir ce stade en moins de 7 à 8 mois. S’il y a la volonté politique qui accompagne un évènement aussi important que la CAN, je vous assure que si la volonté politique accompagne, en 3 ans et demi maximum, on aura réalisé toutes les infrastructures liées à l’organisation de cette CAN 2025. Donc, nous, notre équipe va se mettre à la disposition du Ministère des Sports, à la disposition du COCAN et indirectement à la disposition du gouvernement pour faire de cet évènement, une réalité pour les 13 millions de Guinéens. »

Youssouf Keita

