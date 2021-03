Can 2025/Kindia : le ministre Bantama Sow réclame 3 ha, à Khaliakhori

Dans le cadre de l’organisation de la Coue d’Afrique des Nations (CAN2025) en Guinée, le ministre d’Etat des sports Bantama Sow continue de visiter certains stades et domaines du pays devant abriter la prestigieuse compétition africaine. Après Boké, le président du Cocan s’est rendu ce week-end à Kindia. Objectif, visiter les différents stades ciblés et voir si ces sites correspondent aux critères pour l’organisation de la CAN. Lors de ces visites, le ministre a constaté qu’une partie du stade de Khalikhory dans la commune rurale de Damakhania a été morcelée. Une situation qui n’a plu point à Bantama Sow.

La visite des différents stades ciblés par le COCAN (comité d’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations) se poursuit dans la ville de Kindia. Après avoir mis en place ce lundi 22 mars 2021, le comité local de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, le ministre d’État, ministre en charge des sports a donné l’objectif de sa visite en ces termes : “en ma qualité de président du COCAN que la Guinée doit organiser en 2025, nous sommes à Kindia pour visiter les sites retenus et voir est ce que ces sites remplissent les critères que la CAF demandent. En outre, installer installer le comité local, le comité d’organisation de la coupe d’Afrique des Nations 2025. Donc hier dimanche, nous avions eu l’opportunité de visiter tous les sites, aujourd’hui nous allons visiter le dernier qui doit abriter l’un des villages parceque Kindia, doit avoir deux villages. >>.

Si le constat est reluisant au stade Hadja M’mah Camara, dans la sous préfecture de Friguiagbé, ce n’est pas le cas au stade de Khaliakhory. Les citoyens ont morcelé une partie de ce stade ciblé par le COCAN pour abriter la CAN en 2025. Une situation que déplore, le ministre Bantama Sow.

<< Effectivement les autochtones avaient offert 8 hectares au ministère en charge des sports qui réalisait le stade régional de Kindia d’alors, hier nous avons constaté qu’il y avait trois hectares qui n’étaient pas dans la clôture qui est en train d’être érigée. Et, hier nous avons donné des consignes fermes pour que les 8 hectares se retrouvent dans le portefeuille du Ministère en charge des sports. Les citoyens doivent savoir que quand tu veux réaliser une maison, il faut éviter d’acheter n’importe où. Si un domaine appartient à l’Etat, tu l’achètes, tôt ou tard, ce domaine reviendra un jour à l’Etat mais je pense que nous nous sommes entendus avec Madame la gouverneure qui est d’ailleurs la présidente du comité local installé et le représentant de l’habitat qui est membre de comité local et les services de sécurité qui sont représentés dans le comité local. Donc le problème ne sera pas compliqué. Nous avons des gens qui gèrent ce secteur et j’espère que la solution sera trouvée.>> , a dit le ministre Bantama Sow.

Selon le Président du COCAN, Kindia aura trois sites : un stade de la compétition et deux villages pour accueillir les joueurs qui viendront mouiller leurs maillots.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

