CAN 2025 : la CAF fait pression sur les autorités de Conakry

lLa Guinée sera-t-elle au rendez-vous de l’organisation de la CAN qui lui est attribuée ? Une importante mission d’inspection de la Confédération Africaine de Football est à Conakry pour une évaluation du terrain. Elle s’inscrit dans le cadre de l’organisation de la 35ème édition de la CAN prévue en Guinée.

Les dirigeants de la CAF ont attendu le lendemain de la victoire du Syli contre les Flammes du Malawi (1-0) en éliminatoires de la CAN 2023 pour entamer leur séjour de travail dans la capitale guinéenne. En ligne de mire, le stade du 28 septembre, le stade Général Lansana Conté de Nongo, les sites de Kankan et celui de Boké ont reçu les inspecteurs de la CAF.

Pour les deux sites de Conakry, l’objectif des émissaires n’est autre que de s’assurer du démarrage effectif des travaux de rénovation, de modernisation et d’extension du stade du 28 septembre, cette vieille enceinte sportive de 25.000 places dans la commune de Dixinn qui figure parmi les six stades à construire par la Guinée. Le second, il s’agira bien évidemment d’évaluer le niveau d’exécution des multiples recommandations dans le cadre des travaux de finitions. Construit dans la banlieue de Conakry (Nongo dans la commune de Ratoma), le stade Général Lansana Conté a été réalisé grâce à la coopération sino-guinéenne. De même, il est le plus grand stade du pays avec une capacité de 50.000 places. La Guinée doit mettre les bouchées doubles pour permettre l’homologation définitive de ce grand stade qui pourrait abriter la finale de l’édition 2025.

En plus de ces deux infrastructures, la délégation conduite par le mauritanien Ahmed Yayah s’était rendue sur les sites de Kankan et de Boké pour faire un état des lieux. Alors qu’il est également prévu la construction des infrastructures telles que les aéroports, stades, hôtels et routes dans ces localités de l’intérieur du pays, il faut dire que le rapport de cette première mission d’inspection est très attendu. Depuis l’attribution de l’organisation de cette 35ème édition à la Guinée en 2014, du retard a été accusé dans le démarrage effectif des chantiers.

Nonobstant la volonté du nouveau pouvoir à tenir la promesse de l’organisation de ce grand rendez-vous continental, à travers l’affectation récente de 30 millions de dollars de DTS au COCAN pour le démarrage des projets d’infrastructures, la Guinée doit prendre au sérieux cette mission de la CAF pour se mettre au travail.

A noter qu’en marge de cette mission d’inspection, des séances de travail et d’échanges ont eu lieu, notamment avec le ministre des sports Lansana Béa Diallo pour une meilleure vue de la volonté du gouvernement de Conakry. La délégation de la CAF quittera la Guinée ce 15 juin après un séjour de travail qui aura duré cinq jours.

Bernard Leno