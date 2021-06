CAN de Handball féminin : le ministre Bantama remet le tricolore aux joueuses

Le ministre des Sports a présidé samedi 5 juin la cérémonie de remise officielle du drapeau guinéen à l’équipe sénior de handball féminin dans un réceptif hôtelier de la place. À côté du ministre des sports il y avait entre autres le Secrétaire général Fodéba Isto Keïra, la cheffe de Cabinet, le président de la Fédération Guinéenne de Handball et plusieurs hauts responsables des sports et les joueuses.

« C’est pour moi un honneur et une joie de procéder aujourd’hui au nom du président de la République le Pr. Alpha Condé la remise du drapeau national à l’équipe national féminin de handball pour la 24 ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Dame, pour représenter notre équipe au Cameroun. Ce n’est pas une surprise pour moi parce que depuis plusiþeurs années la Fédération Guinéenne des Handball fait la fierté du sport Guinéen et chaque fois vous avez dignement représentée le pays et je suis convaincu que vous n’alllez pas pour vous promener, vous allez comme ambassadeur de notre pays, vous allez pour ramener la médaille, pourquoi pas la coupe…Aujourd’hui la jeunesse guinéenne doit savoir, au delà du football qu’il y a d’autres disciplines qui font la fierté de la Guinée. Aujourd’hui c’est le handball et demain ce sera le basket-ball qui doit aller en Coupe d’Afrique, cela veut dire que le sport guinéen se porte très bien.», dit Sanoussy Bantama Sow.

Pour sa part, le président de la Fédération Guinéenne de Handball Mamadouba Paye Camara a dit toute sa satisfaction avant de rappeler « Qui veut aller loin ménage sa monture. Pour mieux préparer la 24ème coupe d’Afrique senior Dame de handball, le département des sports à travers le ministre d’État a permis à la fédération guinéenne de handball d’organiser cinq stages de préparation pour notre équipe nationale de 2019 à nos jours. Après un premier regroupement au Maroc en 2019, les handballeuses guinéennes ont eu la chance de faire un autre stage à Niort en France et au stade du 28 septembre pour trois regroupements, avant d’effectuer le regroupement de Conakry depuis le mois de mars dernier “, informe Camara.

La Capitaine de l’équipe national féminin de handball Djénaba Tandjan a au nom de l’équipe promis d’accentuer leurs efforts pour ramener la médaille. «Merci au ministre des sports pour la remise de ce drapeau, c’est une fierté pour toute l’équipe. La promesse c’est qu’on va tout donner à partir de demain, on va déjà se concentrer, parce qu’on a un entraînement avant de partir au Cameroun demain, on va se concentrer et tout donner pour ramener cette médaille en Guinée, faire la fête après cette compétition.»

Pour finir, il faut retenir que cette compétition se jouera du 8 au 18 juin prochain au stade polyvalent de Yaoundé, la capitale camerounaise. L’équipe féminine sénior de Handball de Guinée partage pour cette phase première la même poule que la Tunisie, le Sénégal et le Madagascar.

