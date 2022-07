CAN féminine : le Maroc et l’Afrique du Sud pour le duel final

Les demi-finales de la coupe d’Afrique des nations féminine Maroc 2022 se jouaient hier lundi 18 juillet à Rabat. En première heure, c’est les sud-africaines qui sont venues à bout de l’équipe féminine de la Zambie par la plus petite des marques 1-0.

Ce but a été inscrit dans les arrêts de jeu par Linda Maserame Motlhalo sur un penalty litigieux.

Dans la seconde rencontre de ces demi-finales, c’est le pays hôte, le Maroc qui était opposé à la championne d’Afrique, le Nigeria.

Après un match très spectaculaire, avec un résultat nul ( 1-1 ) pendant les 90 minutes, c’est finalement le Maroc qui rejoint l’Afrique du Sud en finale, le Samedi 23 juillet à Rabat, grâce à sa victoire obtenue lors des séances de tirs au but, 5 contre 4.

À rappeler que le Nigeria a joué toute la prolongation à 9 contre 11 suite aux deux cartons rouges reçus.

Le Nigeria, malgré cette défaite, ainsi que le Maroc, la Zambie et l’Afrique du Sud sont automatiquement qualifiés pour la coupe du monde féminine Fifa 2023.

Quant aux Camerounaises et Sénégalaises, elles ont obtenu leurs tickets de qualification pour les barrages intercontinentaux de la coupe du Monde Féminine Fifa 2023, grâce à leurs victoires sur le Bostwana (Cameroun 1-Bostwana 0) et la Tunisie (Tirs au but : Sénégal 4-Tunisie 2 ).

Kalidou Diallo