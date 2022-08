CAN Guinée 2025 : l’implication présidentielle est à féliciter et lance la mobilisation

🔴TRIBUNE] Depuis le 29 août, le Président de la Transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, a pris deux décrets impliquant fortement l’Etat guinéen au plus haut niveau dans l’organisation de la CAN 2025 dans notre pays. ‘’La Guinée doit abriter cette grande compétition africaine dans l’honneur et la dignité’’ telle est la volonté du Chef de l’Etat à quelques deux ans de l’événement. Et pour booster et engager les responsabilités des uns et des autres, le Colonel Mamadi Doumbouya a pris successivement deux décrets allant dans le sens de faire de ce rendez-vous africain un des défis prioritaires majeurs du pays.

Aussi, le premier décret porte sur la Déclaration d’intérêt national et prioritaire du programme d’organisation de la 3ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN GUINEE 2025) et fixe au Comité d’organisation placé désormais directement sous l’autorité de la Présidence, une mission d’intérêt public prioritaire avec autonomie administrative et budgétaire. Le même décret donne des pouvoirs larges de souveraineté totale, allant jusqu’aux réquisitions dans le domaine, au Président de la COCAN à l’effet d’assurer toute la plénitude de sa mission. Une première qui démontre on ne peut plus la volonté profonde des autorités de la transition d’impliquer toute la nation guinéenne dans ce challenge qui se veut patriotique désormais et l’affaire de tous. C’est le sens profond de l’implication présidentielle qui en appelle au devoir ses compatriotes.

Mieux, et comme si cela ne suffisait et dans l’optique de motiver davantage l’ardeur national et patriotique, le Chef de l’Etat a pris un second décret créant, sous l’autorité du Premier ministre Chef du Gouvernement un Comité interministériel chargé de l’orientation et des directives stratégiques relatives à l’organisation de cette CAN 2025 et lui fixe ses différentes missions en vue d’atteindre l’objectif national recherché. Ce Comité interministériel regroupe également tous les ministères stratégiques de l’Etat dont le ministre des Sports en est le Président de pilotage. Pour une première en Guinée dans ce domaine, c’en est une, et cela implique que toute la République doit dès maintenant se mettre en mouvement. Le message est passé mon Colonel et les Guinéens ne vous décevront pas.

Mamy CISSE

