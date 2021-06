Can Handball au Cameroun : la Guinée risque la disqualification, faute de “financement”

Du 08 au 18 juin 2021, le Cameroun organisera la 24ème Coupe d’Afrique des Nations Seniors Dames de Handball. Mais malheureusement à une semaine du coup d’envoi de cette compétition, la participation de l’équipe guinéenne est menacée. Et si rien n’est fait, dans les heures à venir la Confédération Africaine de Handball risque de disqualifier la Guinée pour non payement des frais de participation à cette messe continentale.

Après la qualification héroïque et historique des handballeuses guinéennes à la CAN, le Ministère des Sports et la Fédération Guinéenne de Handball ont uni leurs efforts pour organiser plusieurs stages afin de mieux préparer ce rendez-vous continental. Ces efforts risquent de tomber à l’eau, car le Ministère du Budget et le Trésor Public n’ont toujours pas décaissé les fonds dédiés à cette compétition.

Les autorités n’ont que 24 heures pour sauver l’honneur du pays. Car, en plus de la disqualification, la Guinée risque une suspension pour plusieurs années . La participation guinéenne est pleinement dans l’incertitude et la lourdeur administrative pourrait coûter cher si le ministère du Budget ne s’active pas.

Une absence guinéenne pour cause de finance serait un coup dur pour l’effort des athlètes qui ont montré du patriotisme dans la conquête d’une place pour que le drapeau guinéen flotte au rendez-vous du handball africain attendu au Cameroun dès ce mois de juin.

Il est important de rappeler qu’au même moment, les fonds sont décaissés pour le Syli National qui joue 4 matches amicaux du côté de la Turquie en ce moment. Pendant que le handball guinéen qualifié avec honneur peine à obtenir les frais de participation et les primes. Et dans l’histoire, la Guinée a collectionné des médailles dans cette discipiine…

Kalidou Diallo