CAN Handball Dames : le Syli handball battu encore

Après sa défaite face au Congo (25-21), le syli Handball dames jouait sa deuxième rencontre ce jeudi 10 novembre contre la Tunisie, au complexe sportif Dakar Aréna.

Face à la troisième meilleure équipe d’Afrique de la dernière CAN au Cameroun en 2021, le Syli Handball dames est tombé sur le score 36 contre 23.

Avec deux victoires de suite, la Tunisie reste leader du groupe B devant le Congo. Et les deux formations sont déjà qualifiées pour la suite de la compétition.

Quant au Syli Handball dames, il doit impérativement battre les pharaons de l’Égypte et les lionnes de l’Atlas du Maroc pour continuer l’aventure dans cette CAN.

Le rendez-vous pour le Syli Handball est programmé pour demain vendredi 11 novembre 2022 au complexe sportif Aréna de Diamniadio de Dakar, face au Maroc à partir de 14 heures.

Kalidou Diallo