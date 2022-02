CAN /Handball, junior dames: L’Angola sur le toit de l’Afrique pour la 10ème fois

Les Lampions de la 28ème édition de la coupe d’Afrique des nations de Handball junior dames se sont éteints ce Samedi, 26 février dans la salle de gymnase du stade 28 septembre de Conakry.

A l’entame de cette finale, angolaises et égyptiennes se tenaient coude à coude dans le jeu, dans un engagement intense de part et d’autre. A la demi-heure de jeu, les deux équipes retrouvent les vestiaires sur un léger avantage des angolaises qui menaient 9 contre 8.

A la reprise du second acte, les deux équipes reviennent avec le même engagement, sans se faire de cadeaux. Et finalement, les angolaises se sont montrées plus coriace que les égyptiennes en remportant la victoire sur un score serré de 18 contre 17.

Cette précieuse victoire permet à L’Angola d’être sacrée championne d’Afrique dans cette catégorie pour la dixième fois.

Par ailleurs, la 17ème édition de la coupe d’Afrique des nations de Handball cadette démarre ce Dimanche, 27 février dans la même salle du gymnase du stade du 28 septembre de Conakry.

Kalidou Diallo