CAN/ Handball junior et cadet féminin: La Guinée démarre par une victoire

Le coup d’envoi de la 28ème édition de la coupe d’Afrique des nations de Handball junior féminine a été donné ce samedi, 19 février, au gymnase du stade 28 septembre de Conakry.

En première heure (11heures), les angolaises ont dominées les Burkinabés sur le score de 42-16 au compte de la poule A.

A 13 heures et au compte de la poule B, le Nigeria est tombé face à la Tunisie sur le score serré de 40-42.

La troisième rencontre de cette première journée opposait les pharaons d’Égypte à la Zambie ( Poule A). Dans cette rencontre, l’Égypte a dominé la Zambie avec un score sans appel de 47-17.

Quand à la seconde rencontre de la poule B, la Guinée, le pays hôte a pris le dessus sur les juniors algériennes sur un score de 36 contre 21.

A l’issue se la victoire du syli Handball, la joueuse Bintou Oularé a indiqué que l’objectif est la coupe et la qualification pour le championnat du monde : « Je suis fière de mes coéquipières qui ont accepté de travailler ensemble. On est là pour jouer pour la nation même s’il n’y a pas de public. On va tout donner jusqu’au bout. L’objectif c’est la qualification pour le championnat du monde et la coupe », a-t-elle laissé entendre.

Le président de la fédération Guinéenne de Handball, Mamadouba paye Camara de souligner : « C’est l’effort de tout un groupe qui est récompensé. Je pense bien que c’est le début du commencement et on a d’autres matches à venir. L’objectif cette année, c’est de se qualifier au championnat du monde et être sur le podium. l’entame n’est pas mal. On va continuer à encourager les filles pour qu’elles puissent aller au plus loin que possible », a déclaré Mamadouba Paye Camara.

Le programme de la deuxième journée, prévue ce dimanche, 20 février au gymnase du stade du 28 septembre de Conakry est le suivant :

11heures: Égypte-Burkina Faso

13 heures: Angola -Zambie

15 heures : Algérie-Tunisie

18 heures : Nigeria-Guinée.

Kalidou Diallo.