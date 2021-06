CAN Handball : La Guinée perd de nouveau

Privée de six (6) joueuses à cause de la pandémie de Covid-19, l’équipe nationale féminine de Handball succombe de nouveau dans cette CAN du handball dames, face aux Handballeuses sénégalaises (32-20).

Cette défaite face au Sénégal condamne la Guinée à une victoire obligatoire contre le Madagascar lors de la dernière journée, pour une qualification en quart de finale.

Dans l’autre rencontre de poule, la Tunisie, tombeur de la Guinée a obtenue sa seconde victoire, dans cette compétition en battant le Madagascar (42-16). Avec ces deux victoires, la Tunisie et le Sénégal sont déjà qualifiés pour les quarts de finale de cette Coupe d’Afrique des nations handball Cameroun 2021.

Programme de la troisième journée

Dimanche 13 juin 2021

Guinée vs Madagascar 13h TU

Sénégal vs Tunisie 15h TU

Kalidou Diallo