CAN/Handball : les Cadettes guinéennes marchent sur les pas des Juniors dames

Après les Juniors dames, c’est au tour des Cadettes de se qualifier pour la coupe du monde de Handball de leur catégorie prévue du 03 au 14 Août 2022 en Georgie.

Pour cette rencontre de la troisième journée, de la 17ème édition du championnat d’Afrique des nations de Handball des Cadettes, le Syli National Handball cadette est venu à bout de l’Algérie sur le score de 39 contre 22 après 60 minutes de jeu.

Après être sorties, vainqueurs de leurs trois premiers matches ( Guinée 57-Gambie 13, Guinée 75-Sierra Leone 18 et Guinée 39 -Algérie 22), les Cadettes tenteront de maîtriser les Guinéennes de Bissau et l’Égypte, le jeudi 3 et vendredi 4 Mars, au gymnase du stade du 28 septembre de Conakry.

Kalidou Diallo