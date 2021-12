Can : le président Mamadi Doumbouya exige à ce que le Syli intègre la préservation de l’honneur et la dignité du peuple de Guinée

🛑Par Mandian Sidibé🛑CAN 2022: LE COLONEL MAMADI DOUMBOUYA REMET LE DRAPEAU AU SYLI NATIONAL ET MET EN GARDE LES JOUEURS CONTRE LE CLANISME DURANT LE TOURNOI.

LE MESSIE NATIONAL EXIGE À CE QUE LE SYLI INTÈGRE LA PRÉSERVATION DE L’HONNEUR ET LA DIGNITÉ DU PEUPLE DE GUINÉE.

La Guinée va prendre part à la coupe d’Afrique des Nations de Football au Cameroun. Une joute continentale au cours de laquelle le onze guinéen va défendre les couleurs nationales. Avant de s’envoler pour un stage technique à Kigali, les joueurs et le staff ont été reçus, lundi 27 décembre 2021, par le Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya, pour la traditionnelle remise du drapeau national.

Plaçant toujours l’intérêt de la nation au dessus de tout, le Président de la Transition a bousculé son agenda pour s’acquitter de ce devoir patriotique. Il a ainsi prodigué de sages conseils et placé l’espoir de la Nation entre les mains de la bande à Kaba Diawara.

Le Colonel Doumbouya a rappelé que le football est un facteur incontournable de paix et de cohésion sociale. Il a expliqué que lors des matches du Syli National, c’est la Guinée plurielle qui se retrouve et fête ces moments de joie et d’angoisse.

Sur un ton ferme et sérieux, le Colonel-Président a invité les joueurs à se battre pour honorer le Peuple de Guinée qui sera uni comme un seul homme pour supporter le onze guinéen. La balle est désormais dans le camp du Syli National qui, comme l’a vivement conseillé et recommandé le Colonel Mamadi Doumbouya, devra élever son niveau de jeu pour honorer le rouge-jaune-vert guinéen.

Mandian SIDIBE

Journaliste, Directeur Général de l’Office Guinéen de Publicité