CAN : l’Egypte demande à repousser la finale face au Sénégal à lundi

Trois matches, trois victoires après 120 minutes de jeu. Les Pharaons viennent de vivre trois matches de phases finales éprouvants, dont deux au bout d’une séance de tirs au but. Pourtant, les Egyptiens ont à peine le temps de souffler puisque dans deux jours ils devront déjà disputer la tant attendue finale de la CAN contre le Sénégal de Sadio Mané. Les Lions de la Teranga, eux, ont eu le droit à un jour de repos en plus puisqu’ils ont joué la première demi-finale le mercredi 2 février.

Un calendrier injuste pour Diaa al-Sayed, entraîneur adjoint de l’Egypte, qui a remplacé Carlos Queiroz, entraîneur principal, expulsé à la 90e minute de jeu. «Je demande à la CAF que la finale soit jouée lundi» a clamé Diaa al-Sayed en après match. «Il y a une journée de récupération de plus pour le Sénégal, je souhaite que, comme on a avancé le match pour la 3e place (de ce dimanche à ce samedi), on joue lundi». Pour rappel,l’Egypte est venue à bout de l’hôte camerounais aux tirs au but ce jeudi soir à Yaoundé.

Le Figaro