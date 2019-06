CAN U17 : la Guinée disqualifiée, le Sénégal reprend le flambeau (décision)

Mauvaise nouvelle pour le football guinéen. Le Sénégal a fini par triompher de la Guinée. La Confédération africaine de Football (CAF) a entériné le 20 juin dernier au Caire, en Egypte, la décision du jury disciplinaire de disqualifier la Guinée, vice-champion africain de la catégorie. La sanction porte sur l’éligibilité des deux joueurs Aboubacar Conté et Ahmed Tidiane Keita qui ont participé au tournoi U-17 en Tanzanie. Conséquence, c’est le Sénégal qui ira à la Coupe du Monde de la FIFA U-17 qui aura lieu du 5 au 27 novembre au Brésil.

La Guinée, selon la décision du jury, est également suspendue des éditions 2019 et 2021 de la CAN U17 en vertu des textes de la CAF et la fédération nationale de football sanctionnée d’une amende de 100 000 dollars.

Mediaguinee